لماذا يطلب الطبيب اختبار تجمع الدم فى القلب؟

كتبت فاطمة خليل

يُظهر اختبار فحص تجمع الدم في القلب أو المسح النووي للقلب مدى جودة ضخ قلبك للدم إلى باقي أجزاء الجسم، خلال هذا الاختبار، يتم حقن كمية صغيرة من مادة في الوريد في حين تكتشف كاميرا المادة أثناء تدفقها عبر القلب والرئتين لمعرفة مدى كفاءة عمل القلب، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية فحص تجمع الدم في القلب ولماذا يطلبه الطبيب، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

أسباب إجراء فحص تجمع الدم في القلب



يتم إجراء فحص تجمع الدم في القلب من أجل:

التحقق من حجم غرف القلب (البطينين)، والتحقق من عمل الضخ في البطينين السفليين، والبحث عن خلل في جدار البطينين، مثل تمدد الأوعية الدموية، والبحث عن حركة غير طبيعية للدم بين غرف القلب.

كيف يتم إجراء فحص تجمع الدم في القلب



عادة ما يتم إجراء فحص تجمع الدم القلبي بواسطة فني الأشعة وتعتمد طريقة إجراء الاختبار على نوع الفحص الذي تخضع له والطريقة التي تجري بها المستشفى هذا الاختبار.

هناك أنواع مختلفة من عمليات الفحص نوعان من هذه الأنواع هما:

- مسح ضوئي يقوم هذا الفحص بعمل صور للدم أثناء مروره بالقلب والرئتين في المرة الأولى.

-مسح MUGA يستخدم هذا الفحص الإشارات الكهربائية للقلب لتشغيل الكاميرا لالتقاط سلسلة من الصور التي يمكن مشاهدتها لاحقًا مثل الفيديو تسجل الصور حركة القلب وتتحقق من مدى جودة ضخ الدم يمكن إجراء فحص MUGA قبل وبعد إجهاد قلبك بالتمرين.

نتائج فحص تجمع الدم القلبي



يُظهر فحص تجمع الدم القلبي مدى جودة ضخ قلبك للدم إلى باقي أجزاء الجسم.

تشمل النتائج الطبيعية ما يلي:

متوسط كمية الدم التي يتم ضخها من البطين الأيسر للقلب أثناء كل انقباض هو 55٪ إلى 65٪.

تتقلص جدران البطينين بشكل طبيعي.