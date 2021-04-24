كشف لغز اختطاف طفلة بميت غمر.. الأم دبرت الأمر مع صديقاتها لخلافات مع حماتها

الدقهلية فريق المحافظات

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر من كشف لغز اختفاء طفلة أثناء قيام والدتها بالتسوق من مدينة ميت غمر، حيث كشف رجال المباحث، اشتراك الأم مع صديقاتها في تدبير تلك الواقعة لخلافات مع حماتها.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا الى مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتقدم ربة منزل أية م. ا. مقيمة بقرية كوم النور التابعة لدائرة المركز.

وادعت أنه أثناء تسوقها في مدينة ميت عمر وأمام إحدى المحال فوجئت باختفاء نجلتها خمس سنوات، وذلك عقب دخولها مرحاض عمومى وترك نجلتها بالخارج وأنها شاهدت في إحدى الكاميرات ابنتها تسير برفقه سيدة ترتدى عباءة وطرحة، وبالفحص والتحريات و تفريغ الكاميرات تبين تواجد احدى السيدات مصطحبة الطفلة واستقلالها توكتوك.

ودلت التحريات عن قيام الأم بالاتفاق مع صديقتها 40 سنة على ان تصطحب معها الطفلة الى منزلها الكائن بقرية المحمودية في مركز ههيا بمحافظة الشرقية مقابل مبلغ مالى 700 جنيه لوجود خلافات مع حماتها و رغبتها بالانتقال والإقامة بمحافظة الشرقية بجوار ذويها.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط صديقة الام و زوجها عبد الرحمن م 49 سنة وهو سائق التوكتوك الذى اصطحب الطفلة و زوجته واعترفوا بالواقعة بالاتفاق مع الأم وتم تحرير المحضر رقم 1458 لسنة 2021 إدارى ميت غمر وباشرت النيابة التحقيقات.