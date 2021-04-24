قبل فوات الأوان.. اعرف كيفية الوقاية من حرائق الفنادق في خطوات

كتب عبد الرحمن سيد

ننشر المتطلبات الخاصة لحماية المباني واشتراطات تأمين المباني المرتفعة، طبقا للكود المصري وأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ومنها:

-الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق: الموقع – الاعتبارات الإنشائية – تدابير النجاة – وسائل التهوية وتصريف الدخان – أجهزة الإنذار عن الحرائق – الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق – التجهزيات الكهربائية والإضاءة – الأنشطة الصناعية والتجارية – تدابير الدفاع المدني – الانذار –الاخلاء – التدخل والسيطرة – تفسير المصطلحات الفنية.

المتطلبات الإضافية لحماية المنشآت الفندقية المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق:

مسالك الهروب – متطلبات الامان من اخطار الحريق – اشتراطات الانظمة الميكانيكية والكهربائية لمكافحة الحريق بالمباني القائمة – مصادر مياه مكافحة الحريق – مصادر الضغط (مضخات الحريق) – متطلبات شبكة اطفاء الحريق – اجهزة الاطفاء اليدوية – انظمة سحب الدخان – انظمة الكشف والانذار بالحريق – لوحات توزيع الكهرباء.

وتتكرر مجموعة من الحرائق داخل المنشأت بسبب عدم دراية المتواجدين بداخلها بقواعد وطرق الوقاية من جحيم النيران التي تندلع بداخلها وتخلف ورائها ضحايا و مصابين وخسائر مادية كبيرة، وتوجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل الفنادق ويجب على جميع المواطنين الانتباه اليها نظرا للعديد من الأسباب والأخطاء التي يتم ارتكبها.