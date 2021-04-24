قافلة سكانية شاملة بقرية أبيس الثالثة بكفر الدوار ضمن مبادرة "حياة كريمة"

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وأشار إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة ، وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى المبادرة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل ، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية .

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام وفرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة ، قافلة سكانية شاملة بقرية أبيس الثالثة التابعة للوحدة المحلية لقرية الأمراء "إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة" .

شارك بالقافلة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من "الصحة - التعليم - الطب البيطرى - التضامن الإجتماعي- الأوقاف - التموين - قسم الكهرباء بالمركز".

وتم خلال القافلة التوعية عن آثار الزيادة السكانيه وخطورتها على التنمية.

كما تم الكشف على 224 حالة تنوعت ما بين" باطنة - أطفال - جلدية - أسنان - نسا"، بالإضافة إلى صرف أدوية حوالى 448 عبوة ما بين معلق وأقراص وانبولات وحقن.

كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة "25 كشف وسونار – 3 لوب ، 4 حبوب" بالسيارات القافلة المتنقلة سيارة .

وشاركة قافلة التضامن بالاستعلام عن 50 حالة وتسليم 30 دفتر مشروطية تكافل وتقديم عدد 21 مشروع للمرأة الريفية ، وتسليم عدد 10 فيزا مستحقة تكافل وكرامة.

كما تم توفير عدد سيارتين أسطوانات غاز بعدد 200 أنبوبة وسيارة مواء غذائية بسعر مخفض.

وفى مجال الطب البيطرى تم تحصين وتطعيم عدد 532 أغنام ، و 100 رأس ماشية.

كما تم رسم جدارية فى ظل مبادرة حياة كريمة ، ورسم وتلوين لعدد 25 لوحة ورقيه ، وعرض كاراتيه للأطفال.

كما قدم فريق المسرح التفاعلى عرضا عن مخاطر زواج القاصرات وحرمانهم من حقهم فى التعليم .

وتم من خلال القافلة إلقاء الضوء على تمكين المرأة وتزويجها فى السن المناسب ومشروعية تنظيم الأسرة فى الإسلام من كافة جوانبه ، وكذا دور الدولة فى الاهتمام بتحسين الخصائص السكانية للمواطن.