فتوى اليوم.. حكم إفطار الطلاب فى رمضان بسبب الامتحانات

كتب لؤى على

يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث كان قد ورد سؤال لدار الإفتاء نصه : يهل علينا شهر رمضان المبارك في هذا العام بالمواكبة مع موسم امتحانات آخر العام لقطاع كبير من طلاب الجامعات وغيرهم، ومع ارتفاع درجة الحرارة فإن بعض الطلاب يؤثر عليهم الامتناع عن الطعام تأثيرًا سلبيًّا على المذاكرة والتركيز، مما قد يؤدي إلى الرسوب أو تراجع درجاتهم ونتائجهم بشكل كبير، فهل يجوز للطلاب الإفطار في هذه الظروف؛ خاصة بالنسبة لأولئك الذين يؤثر الصوم ودرجة الحرارة المرتفعة عليهم تأثيرًا سلبيًّا يضعفهم عن مواصلة أدائهم بالكفاءة المطلوبة، وذلك بغرض التقوِّي على المذاكرة في أيام الامتحانات، واستجلاب القدرة على التركيز؟

الأصل وجوب الصوم على الطالب المكلَّف، فإن شق عليه الصوم وتحققت فيه شروطٌ معيَّنة جاز له الفطر، وهذه الشروط هي:



أولًا: كونه يتضرر بالصوم في رمضان تضررًا حقيقيًّا لا موهومًا.



ثانيًا: أن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى بسبب الصوم.



ثالثًا: كون المذاكرة مضطرًّا إليها في شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها.



رابعًا: أن لا يتجاوز في الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.