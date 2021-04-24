اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 6438 منشأة ومركزا للدروس الخصوصية لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية بالغربية

السبت، 24 أبريل 2021 02:15 م
غلق 6438 منشأة ومركزا للدروس الخصوصية لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن غلق عدد 1011 محلا، عدد 444 سوقا، عدد 360 مطعما، عدد 486 مقهى، عدد 682 ورشة و 1789منشأة أخرى ، بإجمالى عدد 4772 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المنصوص عليها من مجلس الوزراء ، بنطاق محافظة الغربية وذلك منذ ديسمبر 2020  .

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد 1666 مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي ، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهى والورش الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية الجديدة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، حيث أن الحملات التفتيشية مستمرة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما يؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات خاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.


غلق مراكز الدروس الخصوصية

حملات غلق الاسواق

الغزبية

محافظ الغربية

غلق المحال

مخالفة مواعيد غلق المحال

تشميع المحال المخالفة

تموين الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة