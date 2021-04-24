غلق 6438 منشأة ومركزا للدروس الخصوصية لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية بالغربية

الغربية - محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن غلق عدد 1011 محلا، عدد 444 سوقا، عدد 360 مطعما، عدد 486 مقهى، عدد 682 ورشة و 1789منشأة أخرى ، بإجمالى عدد 4772 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المنصوص عليها من مجلس الوزراء ، بنطاق محافظة الغربية وذلك منذ ديسمبر 2020 .

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد 1666 مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي ، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهى والورش الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية الجديدة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، حيث أن الحملات التفتيشية مستمرة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما يؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات خاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.