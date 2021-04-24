طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وحار فى الكويت وصحو فى الامارات

كتب : أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث يكون هناك امطار رعدية فى مكة المكرمة ،بينما يكون حارا فى الكويت وغائم بشكل جزى ، أما فى الامارات فيكون الطقس صحو وغائم جزيا.

السعودية:

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم السبت - بمشيئة الله -، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد محافظات المنطقة ، يشمل محافظة الكامل ، والجموم ، وبحرة، وخليص .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الثانية عشرة ظهراً، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم السبت، حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

وفى المساء يكون مائل للحرارة إلى معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارت، أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً وشمالاً، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:29 والمد الثاني عند 23:56 والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 19:52 والمد الثاني عند الساعة 08:22 والجزر الاول عند الساعة 13:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:15.