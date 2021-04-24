ضبط كميات مواد غذائية منتبهة الصلاحية خلال حملة فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة مكبرة، اليوم، السبت، على الأسواق، لمراقبة تداول السلع والمواد الغذائية، حرصا على سلامة المواطنين.



جانب من الحملة على المنشآت الغذائية

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة أسفرت عن ضبط 305 كيلو جرامات مواد غذائية منتهية الصلاحية، شملت لحوم مجمدة وأسماك مملحة ومخللات.



جانب من الحملة على المنشآت الغذائية

وأضاف مدير الطب الوقائى، فى بيان صحفى، أن الكميات التى تم ضبطها تبين أنها منتهية الصلاحية وبدون بيانات، وصدر قرار من الجهات المعنية إعدام هذه الكميات بالطرق الصحة السليمة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أماكن المضبوطات تحرير المحاضر اللازمة.



جانب من الحملة على المنشآت الغذائية