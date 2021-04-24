اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 03:07 م
خالد صلاح
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ضبط كميات من المخللات غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

السبت، 24 أبريل 2021 03:06 م
ضبط كميات من المخللات غير صالحة للاستهلاك فى الغربية ضبط مصنع مخلل - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة ، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع الغير صالحة للاستهلاك ، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع المخللات بناحية مدينة كفر الزيات بدون ترخيص ، يقوم بتصنيع وعرض مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ويوجد بها عفن ورائحة كريهة وبدون بيانات إنتاج وصلاحية ، وبداخله 500 كيلو جرام مخللات غير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما ضبط المسؤل عن أحد محلات بيع المواد الغذائية بمدينة كفرالزيات لحيازتة عدد 60 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ، وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، بإجمالى وزن 40 كيلو جرام ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .


تموين الغربية

وكيل تموين الغربية

ضبط مصنع مخللات

مخللات غير صالحة

مواد غذائية منتهية الصلاحية

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