ضبط كميات من المخللات غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

الغربية - محمد طارق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة ، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع الغير صالحة للاستهلاك ، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع المخللات بناحية مدينة كفر الزيات بدون ترخيص ، يقوم بتصنيع وعرض مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ويوجد بها عفن ورائحة كريهة وبدون بيانات إنتاج وصلاحية ، وبداخله 500 كيلو جرام مخللات غير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما ضبط المسؤل عن أحد محلات بيع المواد الغذائية بمدينة كفرالزيات لحيازتة عدد 60 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ، وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، بإجمالى وزن 40 كيلو جرام ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .