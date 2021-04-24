اليوم السابع
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ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو بانجو وسلاح نارى بحملة أمنية في القليوبية

السبت، 24 أبريل 2021 05:30 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو بانجو وسلاح نارى بحملة أمنية في القليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة طوخ، بحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر بإجمالى 3 كيلو جرام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحيق، والتى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بأحد القرى دائرة المركز بالإتجار بالمواد المخدرة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد الحمدى رئيس مباحث المديرية، وجرى شن حملة مكبرة تمكنت من ضبط "إ .ع"، 27 سنة، عاطل، مقيم قرية إمياي، و"م . و"، 35 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان، وبحوتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات من ذات العيار، و3 كيلو من مخدر البانجو، و125 جنيها، و2 هاتف محمول للتواصل مع عملائهما، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى، إلى جانب استعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

البانجو

مركز شرطة طوخ

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