ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الشباك" بمنطقة الأميرية

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الشباك" بمنطقة الأميرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما (شقيقين ، مقيمين بدائرة القسم ) وبحوزتهما (جهاز لاب توب) مجهول المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر الجهاز المضبوط بحوزتهما أقرا بسرقته ، وكذا 16 ذراع بلايستيشن – 5 جهاز بلايستيشن) من داخل مركز صيانة وخدمات أجهزة كمبيوتر كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بأسلوب " كسر الشباك "، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب " كسر الشباك "، واعترفا بإرتكابهما 2) حادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهما، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.