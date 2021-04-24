ضبط بقال تمويني استولى على سلع تموينية بقيمة 5 آلاف جنيه بالغربية

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط صاحب محل بقاله تموينية بالسنطة، لاستيلائه على سلع تموينية بدعم قدره 5 آلاف جنيه.
كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز وجميع الانشطة التجارية، و تم تشكيل حمله تموينية من إدارة تموين السنطه برئاسة مدير الإداره ومفتشي الرقابة التموينية بالإداره.
وأسفرت الحملة، عن ضبط احد التجار التموينيين قام بالاستيلاء علي سلع تموينية بدعم قدره 5 آلاف جنيه، كما تم ضبط 20 زجاجة زيت زيتون منتهية الصلاحية بأحد المحلات العامة، وتحرير 3 محاضر جنحه عرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 3 مخالفات خبز ناقص الوزن، و مخالفة تصرف أحد المخابز في 34 شيكارة دقيق من رصيد المخبز.
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