صحيفة مترو: انتقادات لرئيس وزراء بريطانيا بعد تجديد شقته في داونينج ستريت

كتبت: نهال أبو السعود

يتعرض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، لضغوط متزايدة لشرح كيفية دفعه مقابل تجديد فخم لشقته في داونينج ستريت، وفقا لصحيفة مترو.

لطالما طُرحت أسئلة، حول تغيير أماكن المعيشة في داونينج ستريت، التي يشاركها رئيس الوزراء مع خطيبته كاري سيموندز، لكن دومنيك كامينجز مستشار جونسون السابق فتح القضية بالأمس من خلال اتهام رئيسه السابق بوضع خطة لحمل المتبرعين من حزب المحافظين على الدفع سراً.

قالت الحكومة، إن رئيس الوزراء دفع تكاليف التجديد - التي ورد أنها تكلف 200 ألف جنيه إسترليني - من جيبه الخاص، ومع ذلك ، قال حزب العمال: إن جونسون بحاجة إلى شرح كيفية حصوله على المال في المقام الأول لدفع ثمن العمل.

وقال النائب العمالي لبرنامج بي بي سي: "نحتاج إلى معرفة المبلغ الكامل الذي تم إنفاقه ونحتاج إلى معرفة من دفع مقابل العمل في المقام الأول ، ومن الذي يقترح رئيس الوزراء الآن سداده".

واتهم كبير المستشارين السابق جونسون، بالسعي لوقف تحقيق في تسريب خطط لإغلاق ثاني لفيروس كورونا بعد أن حذر من أنها قد تورط هنري نيومان ، وهو صديق مقرب لخطيبته سيموندز وهو ما نفاه جونسون.

وفيما يتعلق بتجديد الشقة ، قال داونينج ستريت إن الحكومة والوزراء "تصرفوا وفقًا لمدونات السلوك المناسبة وقانون الانتخابات" طوال الوقت.

ووفقا للتقرير، اتصلت لجنة الانتخابات بحزب المحافظين قبل شهر بشأن تبرع يبلغ 58 ألف جنيه إسترليني ، والذي ربما تم استخدامه لتغطية التكلفة مؤقتًا.

وأكدت متحدثة باسم اللجنة، أن المحادثات لا تزال مستمرة ، مضيفة أنها تعمل "لتحديد ما إذا كانت أي مبالغ متعلقة بالأعمال في 11 داونينج ستريت تندرج ضمن النظام الذي تنظمه المفوضية.