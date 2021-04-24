اليوم السابع
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صحة شمال سيناء: شفاء 21 حالة إصابة بكورونا وعزل منزلى لـ166

السبت، 24 أبريل 2021 04:14 م
صحة شمال سيناء: شفاء 21 حالة إصابة بكورونا وعزل منزلى لـ166 بيان مديرية الصحة بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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سجلت بيانات المتابعة اليومية للإصابات بكورونا بشمال سيناء تماثل 21 حالة للشفاء وارتفاع عدد حالات الحجر المنزلى لعدد 166 حالة .

وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها أنه خلال 24 ساعة الماضية، رصد شفاء 21 حالة و2 حالة  وفاة، و2 اصابة جديدة.

كما تم حجز 13 حالة إصابة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات، و166 حالة  عزل منزلى.

ووصل إجمالي الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء تسجيل 385 حالة ايجابية، و2270 حالة تعافت من الإصابة، و144 حالة وفاة.

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين في تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام .

وأعلنت صحة شمال سيناء، انه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا، ومن يتلقون اللقاح هم المواطنين كافة، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.


شمال سيناء

العريش

كورونا

صحة شمال سيناء

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