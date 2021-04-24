شاهد.. "جراية" السجناء قبل انطلاق مدفع الإفطار

كتب محمود عبد الراضي

يحرص قطاع السجون على توفير وجبات الإفطار والسحور للنزلاء في رمضان، وذلك من خلال مطبخ ضخم، توفر فيه كافة المستلزمات الغذائية لبعض النزلاء لإعداد وجبات "جراية" لزملائهم، وذلك قبل الإفطار والسحور بوقت كبير.

وقال النزلاء، خلال تفقد حقوقيون وإعلاميون منطقة سجون المرج، إنهم يحصلون على وجبات تحتوي على كافة العناصر الغذائية الأساسية قبل الإفطار والسحور بوقت كافي، فضلًا عن تلقيهم معاملة كريمة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

وشهدت سجون مصر ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ـ عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.



اعداد المأكولات



إعداد الوجبات



افطار السجناء