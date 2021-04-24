سمر تهوى صناعة الحلويات وحولتها لمهنة زودت بها دخل الأسرة فى دمياط.. فيديو وصور

دمياط - معتز الشربينى

سمر أمين سيدة من أبناء عزبة البرج بمحافظة دمياط تهوى صناعة الحلويات الغربية والشرقية، وقررت أن تحترف هذا العمل وتحولها إلى وسيلة كسب لتزيد من خلالها دخل الأسرة.

"اليوم السابع" التقى سمر آمين ليتعرف منها على طبيعة عملها وكيف طورت نفسها فى هذا المجال.

قالت سمر آمين : "كنت أهوى عمل الحلويات منذ الصغر وشجعني على ذلك، وجود وقت فراغ كبير، قررت أن احترف هذا العمل وشاءت الصدفة، وإرادة الله أنه أثناء تواجدى فى أحد المحلات لبيع مستلزمات صناعة الحلويات، التقيت شيف كان يقوم بعمل الحلويات كنوع من الدعاية للمحل، وتعلمت منه طريقة عمل بعض الأصناف، وقمت بتنفيذ ما تعلمته فى المنزل فورا، وكان هذا التوقيت يواكب عيد اليتيم فقررت التبرع بما صنعته لصالح إحدى جمعيات كفالة اليتيم ، ثم بدأت رحلة التدريب والكورسات من خلال متخصصين بالقاهرة والإسكندرية، وقمت بإنشاء جروب أون لاين للتواصل مع الناس وبدأت عرض منتجاتى من الحلويات الشرقية والغربية وبدأت الناس تطلب اوردرات متنوعة حسب الأذواق".

وأضافت سمر أمين: "شاركت فى مسابقة الشيف الحلوانى الدمياطى وهذه المسابقة شارك فيها مصانع حلويات وشيفات بدمياط وكانت عبارة عن أقسام "احسن تورتة، احسن طبق شرقي، احسن قطعة جاتو" .

وقدمت تورتة ابتكارية وكانت لجنة التحكيم من القاهرة والمسابقة كانت تشمل الطعم والشكل والمنتج وحصلت على المركز الأول وميدالية ذهبية وهذا الفوز اعطانى دفعة قوية للعمل والتطوير وتحول الأمر من مجرد هواية أصبح دراسة ثم احتراف، واشتركت فى الأكاديمية المصرية للحلوانى وتعليمات وصفات ومقادير ومنتجات مختلفة للخروج خارج الصندوق.

وأشارإلى أنها بدأت عمل الاوردرات فى منزلها ثم تعرفت على المجلس القومى للمرأة مبادرة ست الدار وحضرت دورات تدريبية فى عزبة البرج حول كيفية تطوير المشروع ودراسة الجدوى والميزانية وشاركت في معرض مكتبة مصر العامة بدمياط وبدأت اتلقى أوردرات من زوار المعرض وبدأت تلبية كل الرغبات والطلبات، وكان كرم ربنا على وحققت عدة أوردرات وشاركت فى مسابقة أخرى هى "جار" تقام للمنافسة بين جميع المحافظات وحققت مركز متقدم فيها وحصلت على ميدالية قضية.

وتستطرد قائلة: حاليا نركز على عمل حلويات رمضان كنافة وقطايف وبلح الشام ونستعد لتجهيز حلويات العيد ولدينا جميع الأسعار التى تناسب كل المستويات.