رئيس وزراء فرنسا يعتبر قتل شرطية هجوما على الجمهورية الفرنسية ويتوعد بالحساب

وكالات

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم السبت، إن قتل موظفة إدارية في الشرطة أمس، في منطقة رامبوييه السكنية قرب باريس كان هجوما على الجمهورية الفرنسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس الوزراء الفرنسى خلال مؤتمر صحفى في مدينة تولوز بجنوب البلاد قوله "مرة أخرى تتعرض الجمهورية للهجوم ومرة ​​أخرى تتعرض الدولة الفرنسية للتهديد، لن نترك هذا يمر".