رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يتابع امتحانات شهر أبريل بمعاهد الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم السبت، ويرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية، سير امتحانات شهر إبريل بمعهدى فتيات الغردقة الإعدادى الثانوى والملحقة الابتدائي، والتى أجريت وسط إجراءات احترازية ومتابعات ميدانية مكثفة لتفقد انتظام سير الامتحانات وتوفير الهدوء والأمن للطلاب ومتابعة التعقيم والتطهير اللجان.

وقال رئيس المنطقة الازهرية إن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة واضحة ومباشرة ولا توجد أى شكوى من الامتحانات بكافة معاهد المنطقة، واطمأن على تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء اللجان وأكد على ضرورة التعقيم أيضا بعد انتهاء اللجان يومياً لتأمين سلامة الجميع، وشدد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان والالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

كما أكد رئيس المنطقة فى بيان للمنطقة الأزهرية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة ومراعاة عدم التكدس أو التزاحم بصفة مستمرة والتنبيه على الطلاب بعدم تبادل أى أدوات بين الطلاب كالأقلام وغيرها ، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين.

أشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المنطقة ، بالإضافة إلى لجان المتابعات الميدانية المكثفة لرصد انضباط العملية الإمتحانية علما بأنه توجد غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية ، نظرا لبعد المسافات بين الإدارات للعمل على سرعة التواصل ورفع تقرير يومى عن سير الامتحانات ، وتذليل أى عقبات تعترض حسن سير الامتحانات بالمعاهد.

ومن جانبه تفقد عبد الناصر الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب سير لجان الامتحانات بمعاهد القصير، ويرافقه سيد أمين مدير التعليم الإعدادى وأميمة حمدى جبريل مدير مرحلة رياض الأطفال، لمتابعة انتظام سير اللجان والتأكد من أنه لا توجد أى شكوى من الامتحانات، لافتاً فضيلته إلى أنه تم التشديد على جميع المعاهد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة واتباع الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن الامتحانات وضعت طبقاً للمعايير والقواعد المنظمة للورقة الإمتحانية ومراعاة المحتوى المنهجى الذى يتناسب مع الخطة الزمنية بمنهج شهر إبريل.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا الامتحان اليوم فى القرآن الكريم والمواد الشرعية ، بينما أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائى على فترتين الأولى فى القرآن الكريم والتربية الإسلامية والفترة الثانية فى المواد العربية والثقافية ، كما أدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى على فترتين القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية والمواد الثقافية.



الكشف على الطلاب قبل دخولهم اللجان



الكشف على رئيس المنطقة الازهرية