رئيسة البنك الأوروبى تزور متحف الحضارة وقاعة المومياوات الملكية.. صور

اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى زيارة للمتحف القومى الحضارة وقاعة المومياوات الملكية، بمدينة الفسطاط، بمشاركة فريق عمل مكتب البنك فى مصر، وذلك فى ختام زيارتها الأولى لمصر والمنطقة والتى شهدت العديد من الأنشطة والفعاليات والاتفاقيات الجديدة فى إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك.

وتفقدت وزيرة التعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كافة قاعات متحف الحضارة واستمعتا لشرح من مسئولى المتحف القومى للحضارة حول تاريخ القطع الأثرية المعروضة، والقاعات المختلفة التى تعرض مجمل تاريخ الحضارة المصرية فى مختلف العصور من خلال أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، وحرصت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على التقاط الصور التذكارية مع القطع الأثرية المعروضة.

ويعد قطاع السياحة والآثار من قطاعات التعاون المشترك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حيث دشنت خلال يناير الماضى، وزارتا السياحة والآثار والتعاون الدولى، برنامج الدعم الفنى لتنمية الموارد البشرية فى قطاع السياحة فى مصر فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية، والذى يهدف إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحى الخاص، والمساهمة فى تطوير آليات سياسة الترويج السياحي.

وزارت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مصر يومى 21 و22 أبريل الجارى، حيث التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وقعت عدد من اتفاقيات التعاون المشترك مع القطاعين الحكومى والخاص، وتفقدت عددًا من المشروعات التنموية التى ساهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تنفيذها.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته فى مصر خلال عام 2012، استثمر أكثر من 7.2 مليارات يورو فى 127 مشروعًا فى مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالى، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى والنقل.