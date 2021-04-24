دراسة تكشف ظهور فيروس كورونا فى شرق آسيا منذ آلاف السنين

ندى سليم

كشفت دراسة صادرة عن جامعة أريزونا الأمريكية، عن أن فيروس كورونا قد يكون اجتاح شرق آسيا منذ 25000 عام، حيث توصل باحثون إلى أن الفيروس قد أصاب أسلاف الأشخاص الذين يعيشون في شرق آسيا منذ عشرات الآلاف من السنين، طبقًا لتقرير نشر في موقع live scinece.

وأكد الباحثون أن فيروس كورونا الذى أودى بحياة الملايين حتى الوقت الراهن، قد يكون ظهر في البشر من بداية الزمن، حيث قال كبير مؤلفي الدراسة ديفيد إينارد، الأستاذ المساعد في علم البيئة والتطور بجامعة أريزونا: "لطالما كانت هناك فيروسات تصيب البشر لأن الفيروسات هي بالفعل أحد المحركات الرئيسية للانتقاء الطبيعي في الجينوم البشري، نظرت لأن الجينات التي تزيد من فرص الناس في البقاء على قيد الحياة قد تكون من مسببات الأمراض التي تنتقل إلى الأجيال الجديدة".

كما وجد الباحثون أنه في الأشخاص المنحدرين من أصل شرق آسيوي ، هناك جينات معينة معروفة بالتفاعل مع فيروسات كورونا، مما يشير إلى أن هذه المجموعة من الطفرات قد ساعدت أسلاف هذه المجموعة على أن تصبح أكثر مقاومة للفيروس القديم عن طريق تغيير كمية هذه البروتينات التي صنعتها الخلايا.

وأشارت الدراسة إلى أن فيروسات كورونا عندما تنفذ الى الخلايا البشرية ، فإنها تتكاثر، و هذا يعني أن نجاح الفيروس يعتمد على تفاعلاته مع مئات البروتينات البشرية المختلفة، ومن أجل هذا قام الباحثون بدراسة مجموعة من 420 بروتينًا بشريًا معروفًا بتفاعلها مع فيروسات كورونا، ليجدوا 332 منها تتفاعل مع الفيروس المسبب لـكورونا، حيث تساعد معظم هذه البروتينات الفيروس على التكاثر داخل الخلايا.