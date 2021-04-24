اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 03:08 م
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دخول وخروج 24 سفينة بميناء شرق بورسعيد

السبت، 24 أبريل 2021 02:07 م
دخول وخروج 24 سفينة بميناء شرق بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر له اليوم السبت، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول .

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين ، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين

وأكدت موانئ بورسعيد ، أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

 


بورسعيد

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ميناء غرب بورسعيد

سفن على ارصفة ميناء بورسعيد

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