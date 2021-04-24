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حياة كريمة: انطلاق المرحلة الثانية من قوافل حماية لدعم أهالى النوبة

السبت، 24 أبريل 2021 12:16 م
حياة كريمة: انطلاق المرحلة الثانية من قوافل حماية لدعم أهالى النوبة المرحلة الثانية من قوافل حماية لدعم أهالي النوبة
كتب مدحت وهبة

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أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية بالتعاون بين "حياة كريمة" وصناع الخير وبنك القاهرة  لدعم أهالي النوبة، وذلك لتوزيع النظارات الطبية واجراء عمليات جراحية للعيون بالمجان، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من قوافل دعم أهالي النوبة ضمن مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية، وتوزيع 398 نظارة طبية على أهالي قرية المنصورية مركز دراو والبدء في الاعداد لإجراء 50 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان للأهالي.
 
من جانبها أكدت أية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن قوافل مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية مستمرة في استكمال تنفيذ أنشطتها الإنسانية والطبية الرائدة، واستهداف قرى النوبة ومن قبلها التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب والشلاتين والوادي الجديد ووسط سيناء.
 
وأشار مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، إلى أنه علاوة على تنظيم القافلة الطبية، تم توزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية و 1000بطانية شتاء على الأهالي  بأكثر من عشرين قرية من بينها قرى كشتيمنة غرب وتوشكى غرب والدكة والجرف والمضيق والمنصورية والشروانة قبلى وتوماس وعافية ودابواد وادندان وبلانة أول وتم ايضا توزيع 1000حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا تشمل الحقيبة الواحدة 50 كمامة وزجاجتين كحول وصابون وفيتامين سى وزنك.
 
من جانبه أوضح طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن شراكة البنك مع مؤسسات حياة كريمة وصناع الخير لدعم القرى الاكثر احتياجا في جنوب مصر يأتي تأكيد على اهتمام البنك بالبعد المجتمعي الذى يعد محوراً أساسياً في خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك، وسيستمر في إطلاق كافة المبادرات الداعمة للمستحقين بمختلف محافظات الجمهورية وذلك للوصول لحياة أفضل.
 
 

حياة كريمة

قوافل حماية لدعم أهالي النوبة

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