حياة كريمة.. إنشاء محطة صرف بقرية مسجد موسى فى أطفيح بتكلفة 150 مليون جنيه

كتب ـ على عبد الرحمن - تصوير خالد كامل

بدأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجولة الميدانية لتفقد مشروعات البرنامج القومى لتطوير قرى الريف فى إطار مبادرة " حياة كريمة "، بأطفيح والصف.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية مسجد موسى التابعة لمركز ومدينة أطفيح، حيث استمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل عن المشروع من المهندس المشرف العام على المشروع، الذى أوضح أن المحطة تخدم أهالي 4 قرى في قرية أطفيح.

كما أوضح المهندس المشرف على المشروع، أن طاقة المحطة 22 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة مالية 150 مليون جنيه وتخدم حوالى 250 ألف نسمة بثلاث قرى، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حوالى 50% من أعمال المشروع، كما أنه من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل فى 31 ديسمبر المقبل.

كما أكد المهندس القائم على المشروع، أن جميع العاملين فى المحطة من أبناء مركز أطفيح وهو أحد أهداف مبادرة حياة كريمة حيث يتم توفير فرص عمل لأبناء القرى المستهدفة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين أولاً بأول كافة تطورات الموقف التنفيذى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.

وقال شعراوى، إن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل الجارى تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ فى الـ51 مركز المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى حيث يجرى التنفيذ الفعلى لـ 1136 مشروع فى 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطى حوالى 84 % من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية) فيما يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروع ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروع جاهزة للتنفيذ، مؤكدا أن أغلب المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى على أرض الواقع تتركز بقطاعى الصرف الصحى والتعليم، و انقسمت المشروعات الجارية حالياً إلى 656 مشروعا جديدا تم بدء تنفيذها من يناير 2021 بالإضافة إلى استكمال 480 مشروعا.