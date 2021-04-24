اليوم السابع
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"حنجرة ذهبية".. قصة طالب يقلد مشاهير قراء القرآن الكريم بالغربية

السبت، 24 أبريل 2021 12:20 ص
"حنجرة ذهبية".. قصة طالب يقلد مشاهير قراء القرآن الكريم بالغربية الطالب عبد الرحمن أشرف
الغربية فريق المحافظات

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سطر الطالب عبد الرحمن أشرف، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة شبين الكوم ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية قصة نجاح، بعدما استطاع أن يتقن حفظ القرآن الكريم، وتقليد مشاهير القراء، لما يتمتع به من حنجرة ذهبية وصوت جهورى.

ويقول الشاب عبد الرحمن أشرف لـ اليوم السابع، إنه حفظ 21 جزءا من القرآن على يد أحد مشايخ مدينة طنطا، مضيفا أنه تمكن من حفظ هذه الأجزاء ولولا الثانوية العامة لكان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا.

وأضاف أنه صعد على الكرسي للقراءة فى مآتم جدة أحد أصدقائه وهو في الصف الثالث الإعدادى، ووقتها كان هناك شيخان لإحياء المآتم وما أن صعد وبدأ في القراءة شعر الشيوخ بالحرج وغادرا العزاء.

وتابع أنه أثناء دراسته بالكلية حصل على دورات فى القراءات وعلم المقامات، مشيرا إلى أنه أحيا عددا كبيرا من المآتم، وأصبح يطلب فى عدد من المحافظات للقراءة فى المآتم، مضيفا أنه يستطيع أن يقلد عدد كبير من قراء القرآن الكريم القدامي والجدد من بينهم الشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ أبو العنين شعيشع والشيخ الشحات محمد أنور والشيخ عبد الفتاح الطاروطى والشيخ حجاج الهنداوى وشيوخ الحرم المكي و النبوى.


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