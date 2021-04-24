حمار وحلاوة يا بطيخ.. البيع على النوتة وعلى السكين فى سوق المحلة.. فيديو وصور

الغربية – مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً من داخل سوق البطيخ بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي يتجمع فيه كل عام المئات من تجار الجملة والتجزئة والباعة الجائلين لشراء البطيخ من المزارعين من محافظات المزروع فى محافظات وجه بحري والصحراء، لبيعه بعد ذلك للجمهور.

ويُعد البطيخ من الفواكه المفضلة لدى المواطنين فى فصل الصيف، والذي يبدأ فى الظهور فى الأسواق بداية من شهر ابريل ويستمر لعدة اشهر وينقطع بعد ذلك.

يقول محمود النحاس صاحب حلقة لبيع البطيخ أن موسم البطيخ يبدأ من منتصف شهر ابريل من كل عام، ولكن هناك البطيخ الصعيدي والذي يظهر قبل أشهر من موسم البطيخ ولكن الإقبال عليه يكون ضعيفا فى مدينة المحلة، مشيرا أن البطيخ الصعيدي يظهر بالمدينة مدة لا تتجاوز 15يوما ويبدأ بعد ذلك المزارعين فى التوافد على الشادر من محافظات البحيرة والوادى الجديد.

وأضاف أن الموسم يبدأ من منتصف شهر ابريل ويستمر حتى نهاية اغسطس ويمتد حتى شهر سبتمبر، مشيرا أن موسم البطيخ الصعيدي يبدأ أولا يليه موسم البطيخ الصحراوي، يليه بطيخ بلطيم، ثم بطيخ العامرية ويستمر البطيخ حتى نهاية اغسطس.

وأضاف أن الأنواع الشائعة الاسكاتا والجيزة والطاووس وسعره وجودته أقل من الاسكاتا والجيزة، مؤكدا أن بطيخ الجيزة هو أفضل واجود انواع البطيخ، ويتناوله الجمهور وهو مطمئن.

وأشار إلى أن البيع داخل شادر البطيخ يبدأ بعقد حلقة المزاد العلني مرة واحدة كل يوم، ويقوم صاحب المحصول بافتتاح المزاد بسعر محصوله، بالكمية المتاحه، ويتداول السعر لحين موافقة التجار على السعر.

وأوضح أن أفضل فترة لتناول البطيخ تبدأ من منتصف شهر مايو بحيث تكون البطيخة قد نضجت بشكل كامل، ولا يفضل ان يتناول البطيخ فى بداية الموسم او نهايته، حيث أن الطعم والجودة تختلف فى بداية الموسم عن ذروة المحصول ونهاية المحصول.

وأوضح أن الأسعار بدأت الموسم الجديد أغلي من العام الماضي وتنخفض الأسعار تدريجيا، مشيرا أن البطيخة الزيرو يبلغ سعرها 45جنيهاً، ويصل السعر لأصغر بطيخة لـ10جنيهات.