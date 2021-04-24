حبس 5 أشخاص بتهمة خطف شخص بسبب خلافات بينهم فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية الجزئية، حبس 5 أشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم باحتجاز شخص بسبب خلافات مالية بينهم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تفيد احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم الانتقال وأمكن ضبط ( 5 أشخاص ) وبحوزتهم ( طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس ) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبمواجهة المتهمين أقرت أحدهم بأنه نظرًا لسابقة قيام المجنى عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالى وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقى المبلغ المالى المُستحق عليه، مما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه، وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وديًا، وعقب وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه داخل سيارة ميكروباص ( قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهًا عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، واقتياده للشقة محل الواقعة (ملك والدتها)، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، وإحتجازه على النحو المشار إليه لمساومته على سداد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه إيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.