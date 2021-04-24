حبس موظف وأمر بضبط آخر لاتهامهما بالاستيلاء على أموال عملاء شركتهما بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس موظف خدمة عملاء 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وضبط وإحضار آخر، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على عملاء الشركة واختراق حساباتهم وسرقتها.

تبين من خلال التحقيقات أن الموظفين المتهمين يعملان بقسم خدمة العملاء داخل الشركة، وهو ما مكنهما من الاطلاع على بيانات العملاء والتجار، واستخدامها فى إجراء عمليات شراء لحسابهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.