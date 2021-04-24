حبس شقيقين قتلا شابا بسبب خلاف على مشروب داخل مقهى فى الوراق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس شقيقين متهمين بقتل شاب بسبب خلاف على مشروب داخل مقهى فى الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

وكشفت التحقيقات أن خلافا نشب بين شاب أثناء جلوسه على أحد المقاهى مع عاما بالمقهى، بسبب تناول مشروب، فتدخل شقيق العامل، والذى يعمل هو الأخر في المقهى واعتديا على المجنى عليه بالضرب.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الشاب بسلاح أبيض فسقط غارقا في دمائه، وفارق الحياة، وألقت أجهزة الأمن القبض على الشقيقين المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل النيابة التى باشرت التحقيق.