حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة المحال التجارية فى الأميرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بسرقة المتاجر بأسلوب "كسر الشباك"، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام شخصان بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (شقيقين، مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهما (جهاز لاب توب) مجهول المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر الجهاز المضبوط بحوزتهما أقرا بسرقته، و(16 ذراع بلايستيشن – 5 جهاز بلايستيشن) من داخل مركز صيانة وخدمات أجهزة كمبيوتر كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بأسلوب " كسر الشباك ".

بتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب " كسر الشباك "، واعترفا بارتكابهما 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهما " سيء النية "، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.