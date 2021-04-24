جنايات المنيا تقضى بالسجن المشدد 15 سنة على 3 أشخاص قتلوا ربة منزل

المنيا-حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان وإيهاب شحاتة، ووكيل النيابة أحمد عمرو الحنفي، وأمانة سر على حسن، وأندراوس فهمي، بمعاقة 3 متهمين غيابيا، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بقتل ربة منزل، بمركز ملوى جنوب المنيا.

وتضمن حكم المحكمة أيضا مصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمتهم المصاريف الجنائية. وكان المستشار تامر مطيع، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، فى يناير الماضى، لقيامهم فى 4 فبراير 2020 بقتل ابنة شقيقهم، 20 سنة، ربة منزل.