اليوم السابع
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جامعة دمياط بتصنيف التايمز البريطانى للجامعات ذات التأثير المجتمعى للعام الثانى

السبت، 24 أبريل 2021 11:28 ص
جامعة دمياط بتصنيف التايمز البريطانى للجامعات ذات التأثير المجتمعى للعام الثانى الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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حافظت جامعة دمياط على ظهورها للعام الثانى على التوالى، بين الجامعات العالمية الكبرى فى تصنيف تايمز الخاص بتقييم الجامعات وفقاُ للأثر المجتمعى THE: Impact Ranking 2021  حيث جاءت الجامعة فى المرتبة 601-800 عالمياً على الرغم من زيادة عدد الجامعات العالمية هذا العام عن سابقه

كما حصلت الجامعة على المركز الخامس محلياً فى هذا التصنيف الذى يعد أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتى تصدرها سنوياً لمقارنة آداء الجامعات عالمياً ، ويقيس هذا التصنيف مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى يبلغ عددها 17 هدفا.

وجدير بالذكر أن جامعة دمياط فى هذا العام ظهرت فى ترتيب الجامعات فى جميع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر ، كما أحرزت الجامعة تقدماً كبيراً فى تحقيق هذه الأهداف، فعلى سبيل المثال : وصلت إلى المركز 101 فى الهدف الثانى المعنى بقضايا القضاء على الجوع ، كما حصلت على المركز 201 فى عدد من الأهداف كالهدف الثانى عشر المعنى بالاستهلاك الرشيد ، والهدف الرابع عشر المعنى بقضايا الحياة تحت الماء والهدف الخامس عشر المعنى بقضايا الحياة على الأرض ، وكذلك حصلت الجامعة على المركز 301 فى محورى نظافة المياه والطاقة النظيفة

وتوجه رئيس جامعة دمياط بالشكر للنواب وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين والطلاب على ما قدموه من دعم حتى تدخل الجامعة هذا التصنيف، وبتلك الترتيب.

كما تقدم بشكر خاص لفريق وحدة التصنيف والنشر الدولى لما بذلوه من جهد فى جمع بيانات الجامعة وتبويبها، ومن ثم تقديمها فى مختلف التصنيفات العالمية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة ، وتحت إشراف مباشر من الدكتور حمدان ربيع المتولى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبمجهود من فريق التصنيف الدولى برئاسة الدكتورة أمانى الدياسطى .

 


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رئيس جامعة دمياط

تصنيف التايمز للجامعات العالمية

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