جامعة أسيوط تعلن عن التسجيل فى دعوة إيراسموس لتبادل أعضاء هيئة التدريس مع إسبانيا

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن بدء التقديم فى دعوة " Erasmus + KA107 " الخاصة بعملية تنقل أعضاء هيئة التدريس بين جامعة أسيوط وجامعة سانتيجو دى كومبوستيلا بأسبانيا والتى ستكون خلال شهر سبتمبر 2021 حتى شهر مايو 2022 ، وذلك بما يعمل على تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف على الثقافات المختلفة وهو ما يعكس حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ العلمى والبحثى لمختلف الباحثين والأكاديميين على نحو يساعدهم فى ملاحقة التطور العلمى العالمى وفتح مجالات جديدة للدراسات والأبحاث الدقيقة والمتباينة داخل الجامعة وخارجها .

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أبرز الخطوات التى يجب اتباعها للتقديم، وفى مقدمتها ملى الاستمارة الخاصة بالتقديم من خلال الرابط التالى /https://www.usc.es/Ka107/admin وكذلك تحميل المستندات المطلوبة وهى السيرة الذاتية صورة جواز السفر وثيقة حديثة لإثبات العمل بالمؤسسة والموافقة على عملية التنقل، إضافةً إلى خطاب توصية من أستاذ فى جامعة سانتيجو دى كومبوستيلا بإسبانيا وفى حالة وجود أى مشاكل يتم التواصل مع هيئة ( Erasmus+ ) , وذلك علماً بأن التسجيل يبدأ من تاريخ 16/4/2021 , وحتى آخر موعد لانتهاء التقديم وهو 16/5/2021.

وفى سياق متصل أضاف الدكتور جمال جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أنه يمكن الاطلاع على رابط موقع USC للتعرف على أهم الإرشادات والتعليمات المطلوبة وكيفية استخدام التطبيق علاوةً على نماذج الاتفاقات :

http/www.usc.gal/en/perfis/internacional/programs/erasmusICM_KA107/erasmusicm_ka107_pdi_incoming.html

وكذلك يمكن التواصل مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة لتلقى أى استفسارات خاصة بالتقدم لهذه الدعوة .