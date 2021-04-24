تويتر: السماح للمستخدمين بمشاركة صور بجودة "4K" عالية الدقة

(أ ش أ)

أعلنت منصة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، عن إتاحة مشاركة صورة بجودة 4K للمستخدمين.

وذكر موقع "لايف منت" التقني، أن المنصة تسمح الآن لمستخدمي نظامي تشغيل Android و iOS مشاركة صور بجودة 4K، وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين نشر صور عالية الدقة وسيكون المستخدمون قادرين على نشر وعرض صور 4K على التطبيق، وفي وقت سابق، كان الحد الأقصى للدقة هو 2048 × 2048.

الجدير بالذكر أن دعم الصور بدقة 4K متاح بالفعل على تطبيق تويتر على الويب، تم الآن طرح الميزة لتطبيقات الهواتف الذكية، ولعرض الصور بدقة 4K يجب عليك تحديد خيار "الإعدادات والخصوصية" بالتطبيق وحدد خيار "تحميل الصور عالية الجودة".