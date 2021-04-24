توريد 7 آلاف طن قمح إلى مديرية التموين بالإسكندرية حتى الآن

الإسكندرية - جاكلين منير

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلى قد استقبلت حتى الآن أقماح محلية منذ بداية التوريد ، بإجمالى 7832.538 طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة .

وأشارت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات المكثفة لموسم توريد الأقماح المحلية ، حيث تم تشكيل عدد 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان عن العام الماضى.

وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة ، وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين.

ويتم وضع الأقماح الموردة بصومعة برج العرب والتى تبلغ سعتها 90 ألف طن وصومعة مجمع السلام والتى تبلغ سعتها 90 ألف طن وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن وصومعة الناصرية والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن .

ومن المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة ، حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام 74702 فدان.

ويقوم المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها بالعمل على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام ولضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة .

حيث زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة ، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيها ، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 715 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 705 جنيها للأردب .

يذكر أن موسم توريد القمح يبدأ من 15 أبريل وحتى 15 يوليو ، إلا أن هذا العام سيبدا بالوجه البحرى يوم 20 أبريل بقرار وزارى ويمتد لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب .

وبتعليمات مشددة من وكيل الوزارة يقوم قسم صيانة الحبوب ولجان الاستقبال بتشديد الإجراءات الاحترازية الصحية فى ظل استمرار فيروس كورونا تأمينا للعاملين والمترددين على أماكن التوريد.