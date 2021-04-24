توريد 21774 طنا و 319 كيلو أقماح بـ 20 موقعا فى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن 20 موقعاً بقرى ومدن المحافظة تسلمت 21774 طنا و 319 كيلو أقماح، حتى صباح اليوم السبت، مؤكداً أن الـ20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط ، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ، فتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.



الالتزام اثناء تسليم الأقماح بالدور



التأكد من سلامة الأقماح المستلمة



توافد السيارات على الصومعة