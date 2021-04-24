تنسيق "تونسي - ليبي" لفتح خط بحري سياحي لنقل الركاب والبضائع

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أعلن صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي "الليبي- التونسي"، أنه تم التنسيق مع الجانب التونسي من أجل فتح خط بحري سياحي وتجاري مع ليبيا، معبرا عن استعداد مجموعة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للعمل على تطوير العلاقات التجارية وإحداث المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأكد بوقرة - في تصريح خاص لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس الجمعة - أن ''الخط البحري يربط بين مصراتة صفاقس ومصراتة تونس ومصراتة جرجيس، وسيعمل على نقل الركاب والبضائع بين الجانبين الليبي والتونسي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية".

وأضاف ''تم الاتفاق مع وزارة النقل بتونس ومع ديوان البحرية التجارية والمواني على الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسيير هذه الرحلات بعد الحصول على التراخيص اللازمة على أن تكون أول رحلة تدشينية بين ميناءي مصراتة وتونس بعد شهر رمضان وذلك في انتظار استكمال إنجاز المحطة البحرية بصفاقس".

وشدد المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي في هذا الصدد على أن هذا المشروع سيمكن من توفير موارد عمل عن طريق فتح وكالة سفر، موضحا في السياق ذاته على أنه سيمكن أيضا من دفع الاستثمار بين تونس وليبيا عن طريق تذليل الصعوبات أمام المبادلات التجارية والسياحية وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين الجانبين.