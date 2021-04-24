تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ638 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد السيدات اللاتي أجرين الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 638 ألفا و738 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة مشيرا الى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الامراض المزمنة الغير سارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى ، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل إشاعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.