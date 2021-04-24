تفاصيل تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى بالبياضية على اشتراطات البناء الجديدة

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه أوفدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ، مندوبى برنامج تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى بالبياضية، حيث بدأ البرنامج التدريبي بالقاعة الرئيسية بالمجلس مع العاملين بالمركز والادارة الهندسية على التعريف بالاشتراطات البنائية الجديدة وسبل التنفيذ، وعقب ذلك تم تنفيذ تدريب عملى على المنظومة بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادى.
وأوضح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه عقب انتهاء التدريب تم التأكد من توعية جميع العاملين بكيفية إدخال البيانات بطريقة سليمة والمتطلبات التى سيتم طلبها والأوراق والمستندات المطلوبة، حيث حضر التدريب كل من رانيا سليم من وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، والمهندسة هناء العربي مديرة وحدة المتغيرات المكانية، وحنان عبد الرحيم مسئول لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والعاملين بالمركز التكنولوجى بالمدينة ومشرفي النظام والادارة الهندسية.
وأعلنت حنان عبد الرحيم مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر، عن استمرار جهود تطوير العمل في المراكز التكنولوجية بمختلف المدن، وذلك عبر التوجه لإنشاء مراكز تكنولوجية في الأحياء والقري ضمن خطة التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر، إلي أنه يتم الإعداد حالياً لدراسة إنشاء مركز تكنولوجي بحي المطار ومركز تكنولوجي بحي شمال بمدينة الأقصر، علي أن يتم التوسع مستقبلاً في إنشاء المراكز التكنولوجية في القري والمناطق البعيدة، ولفتت حنان عبد الرحيم إلي دراسة الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر مؤكدة وجود خطة تطوير وميكنة للمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، على مستوى المحافظة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، حيث جاء ذلك في اطار توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وضمن خطة الحكومة للتوسع في انشاء المراكز التكنولوجية، وتنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بإنشاء مراكز تكنولوجية جديدة، للتسهيل على المواطنين في عمليات الحصول علي الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة