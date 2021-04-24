تفاصيل تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى بالبياضية على اشتراطات البناء الجديدة

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه أوفدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ، مندوبى برنامج تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى بالبياضية، حيث بدأ البرنامج التدريبي بالقاعة الرئيسية بالمجلس مع العاملين بالمركز والادارة الهندسية على التعريف بالاشتراطات البنائية الجديدة وسبل التنفيذ، وعقب ذلك تم تنفيذ تدريب عملى على المنظومة بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادى.

وأوضح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه عقب انتهاء التدريب تم التأكد من توعية جميع العاملين بكيفية إدخال البيانات بطريقة سليمة والمتطلبات التى سيتم طلبها والأوراق والمستندات المطلوبة، حيث حضر التدريب كل من رانيا سليم من وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، والمهندسة هناء العربي مديرة وحدة المتغيرات المكانية، وحنان عبد الرحيم مسئول لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والعاملين بالمركز التكنولوجى بالمدينة ومشرفي النظام والادارة الهندسية.

وأعلنت حنان عبد الرحيم مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر، عن استمرار جهود تطوير العمل في المراكز التكنولوجية بمختلف المدن، وذلك عبر التوجه لإنشاء مراكز تكنولوجية في الأحياء والقري ضمن خطة التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر، إلي أنه يتم الإعداد حالياً لدراسة إنشاء مركز تكنولوجي بحي المطار ومركز تكنولوجي بحي شمال بمدينة الأقصر، علي أن يتم التوسع مستقبلاً في إنشاء المراكز التكنولوجية في القري والمناطق البعيدة، ولفتت حنان عبد الرحيم إلي دراسة الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر مؤكدة وجود خطة تطوير وميكنة للمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، على مستوى المحافظة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، حيث جاء ذلك في اطار توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وضمن خطة الحكومة للتوسع في انشاء المراكز التكنولوجية، وتنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بإنشاء مراكز تكنولوجية جديدة، للتسهيل على المواطنين في عمليات الحصول علي الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد.

تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى بالبياضية على إشتراطات البناء الجديدة

جانب من تدريب على اشتراطات البناء الجديدة

رئيس مدينة البياضية يكشف تفاصيل تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى



