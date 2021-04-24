تعرف على مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تابع المحاسب سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد العباسي رئيس الوحدة المحلية برملة الإنجب تنفيذ المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية برملة الإنجب، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون .

وتفقد سرور موقع الوحدة البيطرية القديمة، والمقترح إقامة مجمع مصالح حكومية عليها وتم عمل المعاينة والمجسات الخاصة بالموقع، للبدء في تنفيذ قرار الهدم لإنشاء مجمع مصالح خدمية علي مساحة 660م² ، وذلك لخدمة أهالي الوحدة .

كما تفقد سرور مشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري الوحدة المحلية برملة الإنجب، حيث تم تنفيذ مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية كفر الغريب بطول 685م طولي تقريبا، وتنفيذ حوالي 620 م طولي بقرية الإنجب، وتنفيذ حوالي 200م طولي بقرية رملة الإنجب، وتنفيذ حوالي 400م طولي بقرية لبيشة، كما تفقد سرور البدء في مد خطوط الصرف الصحي بالقرية حيث تم تنفيذ حوالي 190م طولي بقرية رملة الإنجب وجارى استكمال الأعمال بقري الوحدة المحلية.

وفي سياق متصل وأثناء جولته الميدانية بالوحدة تفقد سرور أسلاك وأعمدة الجهد المتوسط المار بالقرية والجاري رفعه حيث سوف يخدم حوالي ثلث القرية عن طريق الاستفادة بالمواقع للصالح العام، كما تفقد سرور سير وانتظام العمل بالوحدة المحلية ومدي تلبية مطالب المواطنين بصورة جيدة، وتفقد الحملة الميكانيكية والتأكد من جاهزية المعدات والسيارات للأعمال التي تسند إليها، وتفقد اعمال النظافة أثناء رفع تراكمات وتجمعات القمامة والأتربة بالقرية، ووجه ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة.



















