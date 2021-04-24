تعرف على مشروعات حياه كريمة بقرية شما بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تابع سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقه نسرين حسن سكرتير الوحدة المحلية بشما، تنفيذ المشروعات التى تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بشما، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون .

وتفقد رئيس المدينة أعمال موقع مبنى الوحدة البيطرية القديمة بعد إزالته لإقامة مجمع مصالح حكومية عليه، كما تفقد أعمال الأبنية التعليمية التى يتم إنشائها من خلال مبادرة حياة كريمة بشما كإنشاء مدرسة الشهداء، وإنشاء جناح لمدرسة عبد السلام وهبه للتعليم الأساسي.

كما تفقد رئيس المدينة تنفيذ أعمال مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية شما والتى تم تنفيذ حوالى 2716م طولى للشوارع الفرعية، وتنفيذ حوالى 3450م طولى للشوارع الرئيسية، كما تم تنفيذ أعمال مد خطوط الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالقرية لعدد 9 شوارع فرعية بطول 2040م طولى، كما تم توصيل حوالى 37595م طولى لعدد 115 شارع رئيسى وفرعى وجارى استكمال باقى الاعمال بالقرية.

وأكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار فى التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون.















