اليوم السابع
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تعرف على الكبارى التى سيتم إنشاؤها بتقاطعات محور الوفاء والأمل

السبت، 24 أبريل 2021 03:00 ص
تعرف على الكبارى التى سيتم إنشاؤها بتقاطعات محور الوفاء والأمل محور جوزيف تيتو
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ محافظة القاهرة محور شينزو ابى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدد من الكبارى بتقاطعات المحور وكذلك محور جوزيف تيتو.. نعرضها فى النقاط التالية.

 

1-سيتم انشاء 4 كبارى على مسار محور شنزو ابى بمدينة نصرمحور الوفاء والأمل".

 

2- انشاء كوبرى بتقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المامون.

 

 3- انشاء كوبرى شارع الميثاق مع محور الوفاء والأمل.

4- كوبرى تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والأمل.

5- كوبرى تقاطع امتداد حسن المامون مع محور الوفاء والأمل.

6- تكلفة انشاء الكبارى الاربعة 850 مليون جنيه.

 7- سيتم انشاء 2 كوبرى تقاطع جوزيف تيتو بتكلفة 200 مليون جنيه

 

يذكر أنه يتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

 

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية.

 


مدينة الامل

شينزو ابي

القاهرة

عزبة الهجانة

شرق مدينة نصر

اهالينا

تطوير العشوائيات

محور الوفاء والامل

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