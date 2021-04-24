تعرف على استعدادات الكنيستين الأرثوذكسية والأسقفية للاحتفال بأحد الشعانين

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والأسقفية بأحد الشعانين، غدا الأحد، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر تفاصيل الاستعداد للأعياد فى ظل جائحة كورونا إذ حددت نسبة الحضور لصلوات أسبوع الآلام بسعة 25% وبالتوالى بين الخدمات الثلاث العربية والٍسودانية والإنجليزية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ووضعت الكنيسة بعض التعليمات والضوابط لإقامة الصلوات:-

1 - لا يسمح بالدخول نهائيًا بلا كمامات.

2 - قياس درجة الحرارة عند الدخول بالإضافة لتوفير المطهرات للمصلين.

3 - تطهير وتعقيم الكنيسة قبل وبعد العبادة.

4 - الجلوس فى مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي بين المصلين.

5 - توفير قاعات إضافية مزودة بشاشات لنقل الصلوات لمراعاة التباعد الاجتماعى.

6 - تذاع خدمات أسبوع الآلام وصلاة العيد مباشر من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالكنيسة الأسقفية.

7 - تناشد الكنيسة الأسقفية شعبها ملاحظة أى أعراض تظهر عليهم قبل حضور الصلوات وما إذا كان يستوجب ذلك البقاء فى المنزل.

وأعلن أيضا القمص موسى المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية أن الموقف بخصوص الاحتفال بأسبوع الآلام هناك 50 % منالإيبارشيات قررت اختصار الصلوات على الكهنة في كل كنيسة وعدد من الشمامسة بدون حضور شعبى.

وأضاف القمص أن هذه الإيبارشيات في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا مثل سوهاج وقنا وأسيوط ومحافظات القنال الثلاثةوبعض المحافظات في الدلتا.

وتابع القمص أن هناك النصف الأخر من الكنائس اقتصر الحضور الشعبى فيه على نسبة 25%، مؤكدا أن هذه الإيبارشيات ستكونموجودة فى القاهرة والإسكندرية والجيزة.

وأشار القمص إنه في الإجمال لا يوجد صلوات في الكنائس بدون تحديد نسبة الحضور بها، موضحا أنه لا يوجد كنيسة ستدعو بشكلعام الأقباط للصلوات.

وأوضح القمص أن الكنائس ستقوم بإذاعة الصلوات عبر بث مباشر على القناة الرسمية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطيةالأرثوذكسية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجه الأباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية،بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ في كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمونبإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم منالكشوف.