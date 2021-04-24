اليوم السابع
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تعرف على إجراءات وزارة الرى للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك فى الصيف

السبت، 24 أبريل 2021 05:00 ص
تعرف على إجراءات وزارة الرى للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك فى الصيف وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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استعدت وزارة الموارد المائية والرى، بعدد من الإجراءات لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات " الصيف " لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.
 
وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى تم وضعها.
  
1- التأكيد على إلتزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز وذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم 305 الصادر ديسمبر2020.
 2- تم التصريح بزراعة الأرز الموسم الحالى فى 9 محافظات ، بمساحة قدرها 724 ألف ومائتى فدان .
 3- تم اضافة مساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، و150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
4- لجنة إيراد النهر فى حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النيل.
5- تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة .
6- محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه .
8- زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.
 
 

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