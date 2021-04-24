تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر

كتب محمد أسعد

زارت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة محافظة البحر الأحمر ، وذلك لمتابعة سير عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث تفقدت عدد من وحدات التطعيم المؤقتة الموجودة بالفنادق والمخصصة لتطعيم العاملين بقطاع السياحة بالمحافظة.

ورافقها خلال الجولة عدد من ممثلي مكتب الوزارة بالغردقة، والدكتور تامر مرعي وكيل أول وزارة الصحة والسكان، ووحيد التهامي ممثل غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر.

وأشارت نائب الوزير إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تسير على قدم وساق، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرف الفندقية بالمحافظتين، مشيدة بجهود الفرق الطبية في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي.

كما أكدت على حرص الوزارة على الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي، خاصة في ظل اتباع الدولة المصرية لكافة الإجراءات الإحترازية، ولبث رسالة طمآنة للسائحين بآمان المقصد السياحي المصري والحفاظ علي سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع.

كما قامت خلال الزيارة بتفقدت مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل ال PCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادرة وفقا لمتطلبات دولهم، والذي تم اختياره للحد من التكدس بالمطار، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية قامت منذ أوائل أبريل الجاري بإطلاق حملة تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد والتي بدأت بتطعيم العاملين بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.