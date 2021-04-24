اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تشريح جثة شاب قتل على يد شقيقين بسبب خلاف على "مشروب" في الوراق

السبت، 24 أبريل 2021 02:18 م
تشريح جثة شاب قتل على يد شقيقين بسبب خلاف على "مشروب" في الوراق إسعاف _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شاب قتل على يد شقيقين بسبب خلاف على مشروب داخل مقهى فى الوراق، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص. وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافا نشب بين شاب أثناء جلوسه على أحد المقاهى مع عامل بالمقهى، بسبب تناول مشروب، فتدخل شقيق العامل، والذى يعمل هو الآخر في المقهى واعتديا على المجنى عليه بالضرب.

 

وتابعت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الشاب بسلاح أبيض فسقط غارقا في دمائه، وفارق الحياة، وألقت أجهزة الأمن القبض على الشقيقين المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.


قتل

خلافات

مشاجرة

مشروب

الوراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة