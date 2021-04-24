تشريح جثة شاب قتل على يد شقيقين بسبب خلاف على "مشروب" في الوراق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شاب قتل على يد شقيقين بسبب خلاف على مشروب داخل مقهى فى الوراق، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص. وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافا نشب بين شاب أثناء جلوسه على أحد المقاهى مع عامل بالمقهى، بسبب تناول مشروب، فتدخل شقيق العامل، والذى يعمل هو الآخر في المقهى واعتديا على المجنى عليه بالضرب.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الشاب بسلاح أبيض فسقط غارقا في دمائه، وفارق الحياة، وألقت أجهزة الأمن القبض على الشقيقين المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.