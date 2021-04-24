تحرير 7378 مخالفة مرورية للسيارات بالطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة، وذلك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 7378 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 4590 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 345 مخالفة السير بدون تراخيص، 90 مخالفة موقف عشوائى، 79 مخالفة لشروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.