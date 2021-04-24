تحرير 12 إنذارا و7 محاضر مخالفات بيئية ورفع 15 طن قمامة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، اليوم السبت، عن تحرير عدد 12 إنذارا و7 محاضر مخالفات بيئية، بسبب إلقاء مخلفات بناء وهدد وأتربة بمدخل قرية قمبش التابعة لدائرة المركز .

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالمتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية فى شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والقرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية .

وكشف المحاسب هانى جويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، فى تصريحات صحفية، عن جهود الوحدة المحلية خلال 24 ساعة، والتى تضمنت رفع 100 طن قمامة ومخلفات من المحطة الوسيطة بالمدينة ، مع إجراء معاينة التوسعات الإنشائية بمدرسة منية الجيد لاستيعاب الكثافة الطلابية ، كما تمت المتابعة الميدانية لقطعة أرض بمنية الجيد لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بالقرية ، وكذلك موقع بقرية كفر جمعة ، وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسى أيضاً .

وأشار إلى قيام الوحدة المحلية لقرية قمبش بحملة نظافة، أسفرت عن رفع 15 طنا من القمامة والمخلفات بقرى "الإمام والشريف والسلطانى وقمبش " وتوريدها لمصنع التدوير بمدينة سمسطا ، فضلاً عن إصلاح 5 أعطال مياه بدائرة الوحدة ، وتنفيذ حملة لرفع إشغالات الطريق بقرية قمبش ، تم خلالها تحرير 12 إنذارا و 7 محاضر لمخالفات بيئية ، علاوة على متابعة إنشاء سقف الدور الأرضى بالمدرسة التجريبية بقمبش.

كما أشار إلى عقد الوحدة المحلية لقرية هلية لندوة ثقافية بقاعة الوحدة بالتعاون مع لجنة الوعظ والإرشاد الدينى ضمن ندوات المنطقة الأزهرية ببنى سويف، فيما تابعت الوحدة التوسعات الإنشائية بمدرسة هلية للتعليم الأساسى على مساحة 429 م، فضلاً عن رفع المخلفات المنزلية بقرية على كيلاني.