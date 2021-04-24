اليوم السابع
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تجديد حبس القهوجى المتهم بقتل زوجته فى الوراق 15 يوما

السبت، 24 أبريل 2021 02:16 م
تجديد حبس القهوجى المتهم بقتل زوجته فى الوراق 15 يوما حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس قهوجى متهم بقتل زوجته بعدما سدد لها 17 طعنة نافذة فى مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة خلافات زوجية بينهما بالوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وكانت جهات التحقيق أمرت بتشريح جثة المجنى عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، لاستكمال التحقيقات. وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والذى يعمل صاحب مقهى، بسبب خلافات زوجية، ما دفعه للاستعانة بسكين المطبخ وانهال عليها بـ17 طعنة، لتسقط غارقة في دمائها، وتفارق الحياة.

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من الشهود والذين كشفوا أن المتهم سبق وتزوج مرتين ولديه ابنة من إحدى زوجاته السابقة، وتابع الشهود أن المتهم تزوج المجني عليها وأنجب منها ولدين وبنت، لكنه سبق وأن انفصل عنها مرتين بسبب خلافات زوجية، رغم سيرتها الطيبة بين الأهالى.


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