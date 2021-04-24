"بنها الجامعى" يجرى جراحة نادرة لإنقاذ رضيع 3 أشهر من ورم أسفل العمود الفقرى

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى، فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 أشهر من أبناء محافظة المنوفية، لجأت أسرته للمستشفى لإجراء جراحة نادرة له لإزالة ورم أسفل العمود الفقرى، وعلى الفور وفرت المستشفى الإمكانيات اللازمة لاستقبال الحالة، وجرى إجراء الجراحة ووضع الطفل فى الحضانة لاستكمال العلاج.

وفى هذا السياق، قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، إن المستشفى استقبلت الرضيع "سيف محمود حامد" من مواليد شهر فبراير الماضي بقرية أشمون بمحافظة المنوفية، حيث يعاني من وجود ورم أسفل العمود الفقري بالنخاع الشوكي، ‏ولجأ والده إلى إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، ولا يوجد أماكن بحضانات الأطفال.

وتابع "الدخاخنى"، أنه فور وصول الحالة واستغاثة والده لإنقاذه أعطى تعليماته باستقبال المولود نظرا لحالة الطفل النادرة ومراعاة لظروف والديه، وعقب استقبال الحالة جري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء الجراحة لإزالة الورم تحت إشراف الفريق الطبى بقسم جراحة المخ والأعصاب والسماح للطفل بالخروج واستكمال العلاج بالحضانة.

وأكد مدير مستشفيات بنها الجامعية، على جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات النادرة من هذا النوع، فضلا عن امتلاك المستشفى كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى، وأن الاستجابات السريعة للحالات بالمستشفي تأتي تنفيذا لشعار المستشفيات المواطن أولًا.

ومن ناحيته وجه والد الطفل الشكر والتقدير إلى إدارة المستشفيات بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد شاكر نائب المدير، والدكتور محمد المغربي أستاذ المخ والأعصاب ورئيس قسم عناية الأطفال، والأطقم الطبية والتمريض ومكتب خدمة المواطنين بالمستشفيات، برئاسة أماني طلعت، على الاهتمام بالطفل ومتابعته لحظة بلحظة وتوفير اللازم منذ دخوله حتى استقرار حالته وخروجه بحالة جيدة وعودته لحضن أسرته بخير.