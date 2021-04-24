انعقاد جلسة النطق بالحكم فى قضية مقتل جورج فلويد 16 يونيو المقبل

كتبت : شيماء عبد المنعم

تعقد المحكمة الأمريكية التى تنظر قضية قتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، جلسة النطق بالعقوبة فى حق الشرطي السابق ديريك شوفين، 16 يونيو المقبل بعد إدانته بقتل جورج فلويد، والتى هزت قضيته الولايات المتحدة بمظاهرات كبيرة للمطالبة بمعاقبة المسئول عن قتله، حسبما نشر موقع nbcnews.



تظاهرات تطالب بحق جورج فلويد

وقالت محكمة مقاطعة هينيبين في مدينة مينيابوليس، قضى على فلويد، البالغ من العمر 40 عاما، في مايو الماضى، اختناقا بعد أن ركع "شوفين" على رقبته لأكثر من تسع دقائق في حين كان هو مكبل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفس، إن جلسة النطق بالعقوبة في هذه القضية ستعقد في 16 يونيو .

والثلاثاء الماضى، احتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقيا والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال إلى أقل من 11 ساعة للتوصل إلى قرار بالإجماع، بأن الشرطي الذي طرد من وظيفته مذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه، وهي جريمة قتل من الدرجة الثانية وجريمة قتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

ويخضع قاتل جورج فلويد، ضابط الشرطة الأمريكي السابق ديريك تشوفين، لمعاملة خاصة في سجنه بولاية مينيسوتا، بعد إدانته بجميع التهم من قبل هيئة محلفين في محكمة مقاطعة هينيبين، بعدما جاءت أراء المحلفين الـ12 بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل غير مقصود من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، فى وفاة جورج فلويد في مايو 2020.

وحول ظروف سجنه، فإن ديريك تشوفين محتجز بالحبس الانفرادي بسجن"أوك بارك هايتس"شديد الحراسة، ويتفقده ضباط كل 30 دقيقة، ويتم تقديم وجباته داخل الزنزانة على عكس باقى المساجين، كما أنه سيخضع لفحص يختبر "صحته العقلية" كل ثلاثة شهور، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

ووفق متحدث باسم هيئة الإصلاحيات في مينيسوتا، فإن السجن الذي يقيم فيه تشوفين يخضع للمراقبة بالكاميرات، ويسمح للنزلاء بالخروج من الزنازين لساعة واحدة فقط يوميا، لممارسة الرياضة "بشكل فردى".